Clubes y organizaciones para los estudiantes hispanos

Mucha gente se sorprende de los muchos clubes y organizaciones que Weber State ofrece. Weber State tiene muchos clubes culturales que se centran en las minorías, más específicamente los estudiantes hispanos.

Aquí hay algunos clubes y organizaciones que les puede interesar:





Latinos in Action (LIA)

Latinos in Action es una organización que ayudan, guían y facultan a la comunidad latina. Los miembros de LIA tienen oportunidades de hacer servicio no sólo para ayudar sino también para devolver algo a la comunidad. El objetivo de esta organización es que los estudiantes no sólo progresen en la educación y en la vida, pero que tengan las habilidades y conocimientos que han adquirido a sus comunidades y seguir cultivando una base de excelencia.

Para más información, visite la página de Facebook en https://www.facebook.com/WeberStateUniversityLatinosInAction/

Hispanic Area Council (HAC)

Esta organización es donde los estudiantes se reúnen para participar en eventos académicos y también para definir lo que se significa ser un estudiante hispano en la escuela. HAC reconoce lo que es ser un estudiante hispano y las luchas que enfrentan y han creado un sistema de apoyo para esos estudiantes. Su objetivo es crear conciencia para todos los estudiantes hispanos y para establecer el éxito de HAC.

Visite el Center for Multicultural Excellence o visite el sitio web en http://www.weber.edu/multicultural/ para obtener información sobre más servicios y eventos.

Spanish Club

En esta sociedad competitiva y diversa, sabiendo un segundo idioma segunda es una ventaja en el campo de trabajo. El Spanish Club ayuda a los estudiantes a desarrollar su habilidad lingüística así como motivar a los que no conocen el idioma a familiarizarse con él. Tienen actividades todo el año y se han unido con Latinos in Action para contribuir ideas. Las juntas son todos los miércoles a las 12 en la tarde en el Union Building salón 320. Algunas de las próximas actividades será el 5 de Octubre que van a hablar acerca de ser un intérprete e ir más profundo en esa carrera. Este club está abierto a todos los estudiantes aunque no conozcan el idioma. Hasta hay algunos profesores que ofrecen crédito extra por ser parte de este club.

Para más información acerca de Spanish Club, visite la pagina de Facebook en https://www.facebook.com/weberstatespanishclub/

First Gen Club

El First Gen Club es específicamente para satisfacer las necesidades de los estudiantes quienes sus padres no han completado una licenciatura. La misión de este club es crear una comunidad para los estudiantes de primera generación a través de servicios, liderazgo, información sobre los recursos del campus y actividades sociales.

Diversity & Inclusive Programs (DIP)

DIP ofrece una amplia variedad de programas que se centran en construir la comunidad y educación a otros sobre temas de diversidad. Colaboran con los estudiantes, profesores, departamentos y miembros de la comunidad para crear un ambiente de aprendizaje y celebrar las culturas, historias y valores de cada uno. Tienen programas durante todo el año. Sus programas son de la raza, la identidad, la sexualidad, entre otros varios temas.