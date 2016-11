Noticias: Nuevos senadores de WSUSA, FAFSA Frenzy, Holiday Free Swap

Read this in English



Nuevos Senadores de WSUSA tomaron juramento

En la corte suprema de WSUSA, hay dos nuevos senadores el 31 de octubre.

Julio Otay fue ratificado como el nuevo senador de estudiantes hispanos y Kevin McFadden se convirtió en el nuevo senador para representar a los estudiantes de posgrado.

McFadden y Otay reemplazan a los senadores que han renunciado. La constitución de WSU establece: “Las nominaciones para reemplazar a las oficinas elegidas … serán ratificadas por un voto de dos tercios del Senado”.

Aunque McFadden había sido ratificado a su posición semanas antes, no tomó juramento hasta el 31 de octubre.

De acuerdo con la constitución de WSU, la corte suprema tiene la tarea de jurar a cualquier electo.

Juhi Dubal, juez asociado de la corte suprema de WSUSA, realizó el juramento.

FAFSA Frenzy

El Department of Access & Diversity de WSU lanza un movimiento para ayudar a los estudiantes a completar Free Application for Financial Student Aid (ayuda financiera a través de una solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes) (FAFSA) .

FAFSA Frenzy es una oportunidad para que los estudiantes tengan asistencia personalizada de personal profesional de forma gratuita.

se puede participar y obtener ayuda del personal del Multicultural Excellence en el Student Services Center, SC 150.

Talleres también estarán disponibles para los estudiantes en el campus principal el 10 de noviembre de 3-7 en la tarde y en el Davis Campus el 21 de noviembre de 4-8 en la tarde.

Las reuniones y talleres uno a uno están disponibles para los estudiantes que lleguen primeros.

Holiday Free Swap

El Environmental Ambassadors de WSU (EA) llevará a cabo una campaña de donación el 14 al 15 de noviembre.

La EA invita a toda la comunidad de WSU a donar artículos de la casa como ropa y zapatos hasta CDs y electrodomésticos.

El Holiday Free Swap (canje gratis durante los festivales) es una oportunidad para que los estudiantes ayuden a otros estudiantes en necesidad.

Las donaciones se pueden dejar en Ballroom C y los artículos grandes se pueden dejar en el muelle.

El 16 de noviembre, los miembros de la comunidad de WSU son bienvenidos a llevar a casa artículos donados.

Los artículos que no sean reclamados serán donados a Savers. Cualquier recaudación irá a apoyar la despensa de Weber Cares.

Este evento es gratuito y todos los estudiantes están invitados a participar.

Traducido por Rosa Arambula