Reforzar su sistema inmunológico en que se acerque la temporada de gripe

En este punto en el semestre, pocos estudiantes pueden permitirse el lujo de enfermarse; hay exámenes finales que tomar, papeles para escribir y clases que asistir. Pero eso no le importa a los microbios que se extienden por el campus.

Entre los estudiantes entrevistados acerca de las soluciones para evitar enfermarse, Porter Lunceford dijo que una buena manera de mantenerse saludable es “cuidarse a sí mismo de la manera que deberías hacer normalmente, obtener la cantidad adecuada de sueño y comer cuando necesites”.

Dormir es particularmente vital en mantener la salud de uno. Permite que el cuerpo descanse, se recupere y pelee los microbios que podrá haber recibido durante el día.

En cuanto a cómo mantener la salud mental, durante el sueño REM (o el movimiento rápido de los ojos), el cerebro ordena y clasifica la información que tomó durante el transcurso del día. Sin un sueño adecuado, no hay oportunidad para que la mente se reajuste.

Otra recomendación era beber bastante agua. Aunque no hay una cantidad fija de agua que uno debe tomar según los científicos, es importante que obtenga los suficiente diario, y esto puede variar de persona a persona.

Puede ser fácil quedar atrapado en todos los lattes de especias de calabaza, chocolates calientes de menta y sidras de manzana caliente, pero lo más importante es tomar suficiente agua y hacer ejercicio durante el invierno tanto como haría durante el verano.

“Mi consejo sería beber mucho líquido”, dijo un estudiante de WSU, Jared Kitchen. “Normalmente, cuando hace frío, la gente deja de beber agua, pero su cuerpo todavía necesita eso para mantenerse saludable.”

No solo el no tomar agua por una mocha de menta de Starbucks no es saludable, el recuento de calorías de lattes y chocolate caliente son enormes. Están llenos de azúcares y carbohidratos simples que pueden promover el letargo y pueden deshidratar el cuerpo.

Eso no quiere decir que las bebidas calientes sean la fuente de la enfermedad. Breanna Reimer sugiere que los estudiantes tomen té de menta.

“Bebo un par de tazas de té de menta, con un poco de limón, y ayuda”, dijo Reimer.

El té se conoce por tener propiedades calmantes en el caso de dolores de garganta, y la menta puede ayudar a aclarar la sinusitis.

Más allá de esto, hay estrategias básicas que los estudiantes pueden emplear: lavarse las manos, cubrirse la boca al estornudar y toser y quedarse en casa si están enfermos.

Puede ser difícil recordar que la salud debe ser una prioridad durante la temporada de exámenes finales. Sí, los estudiantes deben preocuparse por sus calificaciones y los resultados de los exámenes, pero puede ser difícil enfocarse en obtener buenas calificaciones mientras se trata de un dolor de garganta y ataques de tos violentos.

Los estudiantes que tengan enfermedad pueden ir a los recursos del campus como el Health Center ubicado en el edificio de Student Services en el campus principal de WSU en el salón 190 y en el campus de Davis en el edificio D2 en el salón 220.

Actualizado el 29 de noviembre 2016

Traducido por Rosa Arambula